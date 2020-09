Rio - Após mais uma rodada de Campeonato Brasileiro marcada por lances polêmicos envolvendo o VAR, o comentarista dos canais Fox Sports, Fábio Sormani, não poupou as palavras e criticou a utilização do árbitro de vídeo no Brasil.

"Não dá para ter VAR em lance de impedimento. Eu não tenho certeza se o Raniel estava impedido contra o Flamengo. Não tenho certeza se o Fellipe Bastos estava impedido contra o Santos. Esse VAR não serve para nada, só para parar o jogo", disparou o jornalista.