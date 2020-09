Após críticas, Maracanã estuda troca do gramado no fim de setembro

Rio - Depois de um fim de semana de críticas á condição do gramado do Maracanã por parte do Flamengo, a administração do estádio foi procurada pelo LANCE!. Apesar de reforçar que "a manutenção é constante", a gestão informa que está "sendo estudada a troca do restante do gramado" no período de 17 a 26 de setembro, quando não serão realizadas partidas no local. É a única janela até o final desta temporada para o procedimento, que dura em torno de cinco dias.

O estado do campo do Maracanã já não agrada a Flamengo e Fluminense há meses. No último sábado, após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1, o lado rubro-negro, que divide a gestão do estádio com o Tricolor elevou o tom das críticas. O meia Diego afirmou que o time enfrentou dois adversários, sendo um deles o "péssimo gramado". Já o vice-presidente de futebol Marcos Braz celebrou, de forma irônica, mais um título: o de "pior gramado do Brasil".



Até 17 de setembro três jogos serão realizados no Maracanã: Fluminense x Flamengo, no dia 9 pelo Brasileirão, Fluminense x Corinthians, no dia 13 pelo Brasileirão, e Fluminense x Atlético-GO, em 16 de setembro pela Copa do Brasil.