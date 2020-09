Ex-atacante do Flamengo faz pedido a CBF e pede rescisão do Santos

Rio - O ex-jogador do Flamengo, Fernando Uribe entrou com pedido à CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) da CBF para tentar rescindir seu contrato com o Santos. O colombiano treinou pela última vez pelo Peixe na última sexta-feira e agora aguarda a resolução do caso. As informações são do "globoesporte.com".

O atacante e seu advogado, Luciano Favere, alegam atraso salarial (por causa da redução de 70% durante quatro meses, na pandemia da Covid-19, sem acordo com o elenco), atraso nos direitos de imagem e não recolhimento de FGTS para pedir a rescisão unilateral do contrato. O clube paulista tem até a próxima quarta-feira para se posicionar. O clube paulista deve cerca de R$ 2 milhões ao atacante.

Uribe chegou ao Santos na temporada passada, após uma passagem apagada pelo Flamengo. O jogador atuou em apenas cinco jogos com a camisa do Peixe nesta temporada.