Clube inglês anuncia oficialmente a contratação de James Rodríguez

Rio - James Rodríguez é jogador do Everton. Nesta segunda-feira, o maior rival do Liverpool anunciou oficialmente a contratação do meia colombiano. Aos 28 anos, o jogador assinou contrato de duas temporadas. Vale lembrar que o jogador vai reencontrar o técnico Carlo Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid e no Bayern de Munique.

"Estou muito feliz por estar neste grande clube, com muita história e um treinador que me conhece muito bem. Sou um vencedor, um verdadeiro vencedor. Almejo planos aqui, o projeto é muito sério", disse James Rodríguez ao site oficial do Everton.



James é o terceiro reforço do Everton para a temporada 2020/21. Além do colombiano, o clube também conseguiu a contratação do volante brasileiro Allan, ex-Napoli, e Nkounkou, lateral-esquerdo francês ex-Olympique de Marselha.



A new stage for a new challenge in my career. Happy, eager to start and full of ambition, dedication and commitment.



Una nueva etapa y un nuevo desafío en mi carrera. Feliz, con muchas ganas de empezar, lleno de ilusión y compromiso.@Everton pic.twitter.com/JmPYoTP4u8 — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) September 7, 2020

Em baixa no Real Madrid na última temporada, James disputou 14 jogos, marcando um gol e dando duas assistências.