Justiça determina que goleiro Bruno terá que usar tornozeleira eletrônica em jogos

Rio - De volta ao futebol desde que assinou com o Rio Branco (AC), o goleiro Bruno terá uma novidade para dar continuidade a sua carreira. Por decisão judicial, o atleta terá que usar tornozeleira eletrônica durante toda sua pena em regime semiaberto no estado do Acre, e isso inclui até em treinamentos e jogos. A informação foi publicada pelo 'GE'.

De acordo com o medido do Ministério Público do Acre, expedido pelo juiz da Vara de Execuções Penais, Hugo Torquarto, todos os reeducandos em regime semiaberto fazem uso do equipamento eletrônico. Portanto, Bruno não é uma exceção e terá que usar a tornozeleira de forma ininterrupta."Os reeducandos no regime semiaberto no Acre usam tornozeleira eletrônica. Outros estados não sei, alguns usam e outros não, mas aí vai de cada estado. No Acre usa. Não poderia ser diferente dele, porque ele não é melhor que ninguém, não é porque ele é famoso que não vai colocar", explicou o promotor de Justiça Tales Fonseca Tranin.Entretanto, existe a possibilidade de revisão da decisão do uso da tornozeleira durante os jogos. Cabe ao advogado da defesa comprovarem que não existe a possibilidade do equipamento durante os treinos e as partidas.Bruno assinou com o Rio Branco (AC) em junho deste ano para tentar retomar a carreira de goleiro profissional. Aos 35 anos, Bruno cumpre regime semi-aberto pelo assassinato da modelo Eliza Samúdio.