Mauro Cezar dispara sobre Renato Gaúcho: 'Acho que nem terapia resolve o problema dele com o Flamengo'

Rio - O Grêmio vive momento delicado no Brasileiro e o treinador Renato Gaúcho utilizou o Flamengo como argumento para minimizar o empate contra o Atlético-GO pelo Brasileiro. A declaração do técnico fez o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, relembrar momentos em que o ídolo gremista citou o clube carioca em suas coletivas.

"Acho que nem terapia resolve o problema do Renato com o Flamengo. No ano passado, quando tomou aquela "sapatada" na Libertadores, falou que o Flamengo gastou R$ 200 milhões. Depois começou a ironizar o trabalho do português. Esse ano voltou a falar dele de novo. E agora, para justificar uma atuação ruim do Grêmio, citou uma uma atuação pavorosa do Flamengo", disse.

O Grêmio tem apenas oito pontos e está a apenas um da zona de rebaixamento no Brasileiro. A equipe comandada por Renato Gaúcho enfrenta o Bahia, na próxima quinta-feira, em Salvador.