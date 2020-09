'Durmo com consciência tranquila', diz Bruno ao garantir que não pedirá mais perdão

Rio - A carreira do goleiro Bruno ficou marcada após ser condenado por homicídio triplamente qualificado e sequestro da ex-namorada Eliza Samudio. Ainda que tenha passado por isso, o atleta garante que dorme com a cabeça tranquila e que não precisa do perdão de ninguém.

"Não (devo pedir perdão a ninguém). Todos que já pedi perdão me perdoaram, então durmo com a consciência tranquila", disse ao programa Conexão Repórter do SBT.

10 anos após o acontecimento, Bruno está cumprindo regime semiaberto e atualmente está defendendo o Rio Branco, do Acre, que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro.