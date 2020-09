Perto do Z-4 para a Série C, Cruzeiro anuncia a demissão de Enderson Moreira

Minas Gerais - O Cruzeiro comunicou no início da tarde desta terça-feira, 8 de setembro a saída do técnico Enderson Moreira do cargo. O treinador não resistiu a mais um resultado ruim da Raposa, empate em casa por 1 a 1 contra o CRB, pela oitava rodada da Série B.

Enderson chegou ao clube celeste em março, substituindo Adílson Batista, demitido pela campanha ruim no Campeonato Mineiro. Ele comandou a equipe em 12 partidas, com seis vitórias, três empates e três derrotas. A multa rescisória do seu contrato gira em torno de R$ 350 mil segundo o presidente Sérgio Santos Rodrigues."O Cruzeiro Esporte Clube informa que, após reunião realizada na manhã desta terça-feira, foi decidido que Enderson Moreira não seguirá no cargo de treinador da equipe de futebol profissionalO Clube agradece ao técnico e sua comissão pelos trabalhos prestados e pelo profissionalismo demonstrado nos últimos meses, e deseja sorte aos profissionais em seus projetos futuros", dizia a nota da clube sobre a saída do treinador.As maiores críticas ao trabalho de Enderson era a falta de conjunto da equipe, mesmo tendo contato com o grupo durante três meses antes do retorno do futebol, em julho. As constantes falhas defensivas e pouca criatividade no setor ofensivo geraram muitos protestos dos torcedores quanto ao desempenho do time.Na Série B, o Cruzeiro está em 16º lugar, com cinco pontos em oito jogos. Foram três vitórias, dois empates e três derrotas na competição nacional, o grande objetivo da Raposa na temporada para voltar à elite nacional em 2021.