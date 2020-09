Ex-Flamengo e Fluminense não descarta virar comentarista

Rio - Desde que começou a jogar futebol profissionalmente, o zagueiro Luiz Alberto sempre demonstrou facilidade na hora de se comunicar nas entrevistas. O ex-jogador revelou em entrevista ao "Uol" que já chegou a receber convites para participar de transmissões.

"Já. Não para ser comentarista, mas pra comentar alguns jogos, muitas vezes. A Fox às vezes me liga para ir ao programa, pra participar, já me convidou pra quando eles estavam cobrindo o Campeonato Argentino. Me chamaram para eu comentar o jogo Boca e River, mas quando recebi o convite sempre tinha alguma coisa para fazer, estava na minha correria aqui aí, sempre tinha alguma coisa pra fazer, mas seria um prazer ", disse.

O ex-defensor relembrou da facilidade em conceder entrevistas.

"Eu fui amadurecendo conforme passavam os anos. Comecei novo, com 17 para 18 eu já estava no profissional, e aí as coisas foram acontecendo, naturalmente eu fui me soltando nas entrevistas, fui ficando mais tranquilo, e aí aos 25, 26 já não tinha aquela timidez", recorda.