Após demitir Enderson Moreira, Cruzeiro tenta retorno de Rogério Ceni

Belo Horizonte - Após demitir o técnico Enderson Moreira nesta terça-feira, o Cruzeiro fez uma consulta para saber a possibilidade de um retorno de Rogério Ceni. No entanto, o treinador do Fortaleza descartou imediatamente a chance de retornar a Belo Horizonte. A informação foi publicada inicialmente pela Rádio Itatiaia.

Ceni teve uma rápida passagem pelo Cruzeiro no ano passado, marcada por atritos com medalhões do elenco, como Dedé e Thiago Neves. O clube celeste ainda possui dívidas com o treinador, que acionou o clube na Justiça, assim como membros de sua comissão técnica, cobrando salários atrasados, verbas trabalhistas e multas.

Com a recusa de Rogério, o nome mais cotado para o cargo é o de Ney Franco.