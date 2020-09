Jornal publica detalhes da negociação entre Lionel Messi e Manchester City

Messi declarou na última semana que continua no Barcelona, mesmo a contragosto. Segundo o atacante argentino, o time tem sérios problemas estruturais, e ainda chamou a gestão do atual presidente da equipe de “desastre”. A revista suíça L’Illustre teve acesso a um e-mail que revela que Messi esteve muito próximo de reforçar o Manchester CIty.

Segundo o vazamento do e-mail de um dos diretores do City, o time pretendia desembolsar algo em torno de 184 milhões de euros para ter o atacante argentino. O acordo ainda previu um extra de 18 milhões nos cofres do Barcelona se Messi ajudasse a equipe a ganhar a Champions League.

O pagamento seria feito em duas parcelas: 92 milhões de euros em agosto de 2020 e outros 90 milhões de euros em agosto de 2021. Por temporada, Messi receberia do City algo em torno de 44 milhões de euros. A proposta, entretanto, foi recusada instantaneamente pelo Barcelona, segundo a revista L’Illustre.