Band vence disputa com a Disney e encaminha acerto por transmissão do Campeonato Alemão

Berlim, Alemanha - O Campeonato Alemão está de casa nova na televisão brasileira. Depois de quase 10 anos na tela do Fox Sports, os direitos da competição tem uma nova dona no Brasil: a Band. A emissora da TV aberta venceu a disputa com a Disney e deve sacramentar a assinatura no contrato ainda nesta semana. A informação foi publicada pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!.

De acordo com a apuração, restam pequenos detalhes burocráticos para a assinatura do contrato e oficialização do negócio, que deve ocorrer já nos próximos dias, assim como o anúncio oficial por parte da emissora.



A estratégia da TV aberta de investir novamente no futebol chega com a nova diretoria. Depois de investir no Campeonato Russo no primeiro semestre e fechar recentemente o Campeonato Italiano, agora a Band garante o retorno da liga ao grupo, que era transmitida através do BandSports até 2011. Assim como as outras, a emissora paulista irá exibir um jogo por rodada e o restante no seu canal esportivo da TV fechada.

Além dos campeonatos russo, italiano e agora alemão, a Band também detém direitos televisivos da NBA, da Fórmula Indy e do Brasileirão Feminino. Entretanto, comenta-se nos bastidores do canal que a emissora pode investir ainda mais no setor esportivo nos próximos meses de acordo com as oportunidades do mercado.