Juninho se explica após chamar Neymar de ganancioso: 'Me expressei mal'

França - Juninho Pernambucano se explicou sobre as declarações polêmicas que deu em relação ao atacante Neymar. Após chamar o camisa 10 de ganancioso, o diretor do Lyon afirmou que se expressou mal e garantiu não ter nada contra o craque do Paris Saint-Germain.

"Eu posso ter me expressado mal. Não estava falando apenas dos jogadores, mas da sociedade brasileira. Não tenho nada contra o Neymar. Quando você é pobre no Brasil, você não tem nada. (...) Que possibilidade você tem? Fazer de tudo para ganhar dinheiro, e se torna automático. Quando você recebe uma proposta, é o que você olha antes do plano de carreira, quando a diferença não existe. Porque, ganhe 10, 12 ou 15, você viverá da mesma maneira. Isso é o que eu queria explicar, mas talvez eu tenha me expressado mal quando mencionei o Neymar. Não foi feito de uma forma maldosa. Esportivamente, considero o Neymar no nível do Messi e do Cristiano Ronaldo", afirmou o ídolo do Vasco.

"Não tenho nada contra ele, de jeito nenhum. Não tenho vergonha de admitir que errei ao dizer aquilo, mas eu me referia à sociedade brasileira. Quando você tem a sorte de ser um jogador de futebol, basta pensar nisso. Eu também era assim. Eu queria saber quem tinha o melhor contrato, mas aprendi mais tarde que havia outras coisas importantes. E que, no final das contas, se você fizer a melhor escolha, será melhor para você. Isso é o que eu queria explicar na época"completou.