Medalhista olímpica marca presença em evento com mediação de ex-apresentadora da Globo

Rio - A pivô Kelly Müller, bronze nos Jogos Olímpicos de Sydney-2000 com a Seleção Brasileira de Basquete e CEO da OGA – Organization Global Alliance, marcará presença na Sport Integrity Week, nesta quinta (10), às 16 horas (horário de Brasília), no painel Clean Sport as a Tools For The Development of Brazil (Desporto Íntegro Como Ferramenta do Desenvolvimento do Brasil), que também terá a participação do médico ortomolecular Eduardo Gomes de Azevedo, do advogado Pedro Trengrouse, sócio do Trengrouse Gonçalves Advogados, do comediante Evandro Rodrigues, com a moderação da jornalista Glenda Kozlowski.

A Sport Integrity Week é a conferência digital premium do mundo e um dínamo de liderança inovadora para líderes de integridade no esporte e todos aqueles que desejam ver a indústria sendo governada e operada sob os mais altos padrões de integridade, lançada pela SIGA (Sport Integrity Global Alliance), que é liderada por Emanuel Medeiros. Para se inscrever gratuitamente é só acessar o site https://whova.com/portal/registration/socce_202007/.



Com mais de 60 painéis digitais premium em mais de uma semana de trabalho, em todos os continentes, envolvendo mais de cem palestrantes de alto nível e organizações líderes de todos os lados da indústria esportiva e da comunidade de integridade, a Sport Integrity Week promete catapultar a indústria para uma nova era de boa governança, transparência e responsabilidade.



A CEO da OGA, Kelly Müller, é SIGA Champion a convite de Katie Simmonds e Emanuel Medeiros e, há quase dois anos, estão planejando conexões entre o Brasil e o mundo, mas não esperava que isso aconteceria em um momento tão crítico para o esporte global.

"Representar a OGA em um evento que traz em debate o esporte íntegro como ferramenta de desenvolvimento é buscar no fim do túnel maiores acessos arrojados para o mundo do esporte em uma nova era. Ter a perspectiva do esporte como fator de desenvolvimento pós pandemia serve como injeção de ânimo para o setor esportivo mundial", declara Kelly Müller.



Para Pedro Trengrouse, o esporte enaltece o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, estimula boas práticas de saúde e princípios de integridade, trazendo à tona o melhor da humanidade: solidariedade, resiliência, espírito de equipe, fraternidade e o esforço para conseguir o melhor de si e completa:



"Há anos que acompanho o trabalho da Aliança Global pela Integridade do Esporte e é com satisfação que participo deste painel abordando o esporte como ferramenta para o desenvolvimento do Brasil, muito oportuno agora que estamos todos fragilizados com a pandemia da Covid19 e o esporte com integridade pode ser um poderoso instrumento de superação".



A moderadora Glenda Kozlowski está muito feliz em mediar o painel. "Qualquer assunto que fale sobre a relevância do esporte no Brasil, sobre a relevância do esporte na educação e sobre tantas coisas boas que o esporte nos prepara me deixa muito contente de participar. Para mim será muito bom mediar essa conversa com pessoas tão legais, tão importantes e que eu admiro muito. A Kelly é uma delas. Ela vem falando sobre igualdade de gêneros dentro do esporte, que é uma batalha minha também. É muito bom também poder tratar de assuntos que dão a devida importância ao esporte em qualquer ambiente", declara Glenda.