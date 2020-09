SporTV transmite recomeço do vôlei brasileiro após paralisação devido à Covid-19

Rio - O Campeonato Paulista masculino marca o retorno das competições de vôlei após seis meses de paralisação do esporte por causa da pandemia de coronavírus. Por causa das medidas de segurança, não haverá público nas arquibancadas, mas o SporTV2 transmite ao vivo dez jogos da competição, que reúne nomes como os medalhistas olímpicos Bruninho, de volta ao Brasil para defender o Taubaté, Leandro Visotto e Murilo. O primeiro é SESI x Itapetininga, nesta sexta-feira, dia 11, às 21h30.

“A expectativa é enorme pela volta do vôlei e das transmissões. É uma situação diferente, como já vemos no futebol e no basquete, com partidas sem público, mas vamos ver como os times se comportam. O Campeonato Paulista é um dos estaduais mais fortes do Brasil. Será um campeonato mais curto e é bom ficar de olho no Taubaté, um dos favoritos a esse título e também ao da Superliga. É muito bacana estar na primeira transmissão após a paralisação”, diz o comentarista Nalbert, que estará ao lado do narrador Jader Rocha na transmissão da partida.



CAMPEONATO PAULISTA MASCULINO DE VÔLEI - SPORTV2



SEXTA-FEIRA, 11/9

21h30 – SESI x Itapetininga

SEXTA-FEIRA, 18/9

21h30 – Taubaté x Guarulhos

SÁBADO, 26/9

21h30 – SESI x Taubaté

SEXTA-FEIRA, 2/10

21h30 – Taubaté x Campinas

TERÇA-FEIRA, 6/10

21h30 – Semifinal 1 – Primeiro jogo

QUARTA-FEIRA, 7/10

21h30 – Semifinal 2 – Primeiro jogo

SEXTA-FEIRA, 9/10

21h30 – Semifinal 1 – Segundo jogo

SÁBADO, 10/10

21h30 – Semifinal 2 – Segundo jogo

TERÇA-FEIRA, 13/10

21h30 – Final – Primeiro jogo

SÁBADO, 17/10

21h30 – Final – Segundo jogo