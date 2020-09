Rio - O rodízio de jogadores tem sido um dos assuntos mais polêmicos na atualidade no futebol brasileiro. Após os treinadores Domènec Torrent e Jorge Sampaoli terem modificado a escalação de Flamengo e Atlético-MG o assunto se tornou presença certa nos principais debates esportivos do Brasil. O treinador Dorival Júnior saiu em defesa dos estrangeiros.

"É um campeonato que necessita e com certeza vai necessitar mudanças de partida em partida. Não adianta, ninguém vai conseguir manter o mesmo nível de rendimento com a mesma equipe por várias rodadas. Vai ser um erro muito grande se alguém acreditar que possa fazê-lo. Essas alterações são naturais e as equipes que têm um plantel já montado e formado evidentemente que estarão muito a frente dos demais. Fizemos isso com certa frequência e tínhamos um elenco ainda em formação. Quando perdemos 10, 12 jogadores, os que estavam como opção passaram a ser uma solução, todos ao mesmo tempo, o que é diferente quando você já tem uma equipe constituída e vai mudando aos poucos", disse em entrevista ao portal "Goal".

O treinador Dorival Júnior deixou recentemente o comando do Athlético-PR após uma sequência negativa no Brasileiro. Ele assumiu o comando da equipe no começo da temporada.