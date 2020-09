Rio - O cartola Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está sendo acusado de participar de um esquema de corrupção na construção de um complexo hoteleiro em Recife, no Brasil. Quem traz a notícia à tona é Rui Pinto, o famoso hacker português criador do 'Football Leaks', que denunciou inúmeros esquemas de corrupção no futebol mundial. A informação é do site 'Observador'.

De acordo com o hacker em uma denúncia ao Ministério Público de Portugal, Vieira e sua empresa, PromoValor, pagaram propina para viabilizar a construção do Reserva do Paiva em parceria com a Odebretch, um complexo hoteleiro numa área nobre da cidade de Recife.A publicação afirma que o investimento feito no local teria sido no valor de 200 milhões de euros, com financiamento do banco português Novo Banco. A denúncia ainda inclui o Grupo Doyen como envolvido no esquema, oferecendo viagens em aeronaves privadas à Luís Filipe Vieira e ao seu filho Tiago Vieira.Ao 'Observador', o presidente do Benfica se manifestou sobre as acusações. Ele negou as informações e afirmou que Rui Pinto manipulou os fatos e falsificou a realidade."Não comento declarações e investigações que desconheço, sobretudo declarações vindas de alguém que já nos habituou a manipular informação, que dispara em todas as direções e que falisifica repetidamente a realidade", disse.O hotel Reserva do Paiva foi construído pel Odebrecht e desenvolvido pela PromoValor. Ele foi inaugurado no ano de 2014 e era administrado pelo grupo Sheraton, com cerca de 8.800 metros quadrados.