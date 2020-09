Ex-apresentadora da Globo e do SBT estaria perto de assinar contrato com a Band

Rio - Contratada pelo SBT em julho deste ano, após deixar a Globo, Glenda Kozlowski pode pintar em uma nova emissora. Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do Uol, a apresentadora estaria com negociações avançadas com a Band.

Glenda, até o momento, não trabalha em nenhuma emissora, depois de ter sido dispensada do SBT sem muitas explicações.

Caso feche com a Band, ela deve apresentar um renovado "Show do Esporte". Esse programa foi inaugurado por Luciano do Valle no início dos anos 80.