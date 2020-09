Rio - O apresentador da Band, Milton Neves, é conhecido por suas declarações polêmicas. Ao analisar o momentos dos jogadores do futebol nacional, ele afirmou que se tivesse que escolher entre o atacante Marinho, do Santos, e o atacante Gabigol, do Flamengo, iria preferir no momento o jogador do Peixe.

"Assim sendo, pensemos em uma "pelada dos sonhos" em que você venceu no par ou ímpar e tem à disposição os dois melhores jogadores em atividade no Brasil atualmente: Marinho e Gabigol. E aí, quem você escolheria? Eu, como acredito que futebol é momento, escolheria certamente Marinho. É que ninguém vive hoje em dia fase melhor que o ponta do Santos em solo brasileiro", disse.

Além disso, Milton Neves ainda afirmou que o jogador merecia uma convocação para a seleção brasileira. "Inclusive, tivesse hoje uma convocação, seria muita injustiça se Tite não o chamasse", opinou.