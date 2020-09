Rio - Após encaminhar acerto da venda dos direitos de televisão aberta da Libertadores para o SBT, a Conmebol também procura uma emissora para fechar acordo pela transmissão da Copa Sul-Americana, seu segundo torneio mais importante entre clubes. De acordo com informações do 'UOL Esporte', a RedeTV! fez proposta pelas duas competições e quer avançar pelo acerto da competição.

Segundo a reportagem, a emissora de Osasco tem uma conversa em estágio avançado com a Conmebol. Na RedeTV!, a negociação é tratada como bem encaminhadas. A maior entidade do futebol sul-americano trata o tema com cautela, mas admite conversas em tom interessante.



Visto que a Conmebol quer também um canal por assinatura exibindo os jogos, a entidade procura possibilidades. Até o momento, nenhum grupo demonstrou interesse. A Copa Sul-Americana volta apenas em 27 de outubro e a expectativa é que a situação esteja resolvida até lá. Vale lembrar que o Vasco e o Bahia são os únicos representantes brasileiros vivos na competição.