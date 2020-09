Flamengo lidera ranking de elencos mais valiosos do Campeonato Brasileiro. Confira a lista:

Rio - O site alemão, Transfermarket, especializado em valores e transferências de jogadores, atualizou os dados dos elencos dos clubes da Série A do Brasileirão, nesta quinta-feira. Atual campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo segue como o primeiro colocado, com elenco avaliado em 782,5 milhões de reais.

Elencos mais valiosos do Brasileirão 2020:



1º Flamengo (R$ 782,5 milhões)

2º Palmeiras (R$ 680,4 milhões)

3º Grêmio (R$ 499,6 milhões)

4º Corinthians (R$ 427,3 milhões)

5º Internacional (R$ 415 milhões)

6º Atlético-MG (R$ 409,3 milhões)

7º São Paulo (R$ 373,2 milhões)

8º Santos (R$ 309,7 milhões)

9º Athletico-PR (R$ 303,3 milhões)

10º Vasco (R$ 261,3 milhões)

11º RB Bragantino (R$ 229,7 milhões)

12º Fluminense (R$ 229,4 milhões)

13º Botafogo (R$ 173,9 milhões)

14º Bahia (R$ 160 milhões)

15º Goiás (R$ 133,5 milhões)

16º Coritiba (R$ 122,3 milhões)

17º Ceara (R$ 105,3 milhões)

18º Fortaleza (R$ 103,4 milhões)

19º Sport (R$ 99,2 milhões)

20º Atlético-GO (R$ 90,4 milhões).

Entre os jogadores do Brasileirão 2020, atualmente o mais valioso é o atacante Gabriel Veron, do Palmeiras, que acabou de renovar contrato com o Alviverde. Avaliado em 25 milhões de euros (R$ 157,2 milhões), o jovem de 18 está à frente de Gabigol (20 milhões de euros).