Rio - A TV Globo chegou a um acordo com Botafogo, Fluminense e Vasco pela rescisão de contrato do Campeonato Carioca. De acordo com o portal "UOL", a emissora irá desembolsar cerca de R$ 30 milhões a cada clube.

O valor deverá ser parcelado em três vezes pelo canal, o que foi definido em comum acordo com os times. O primeiro depósito já foi realizado.

A TV Globo se dispôs a realizar os pagamentos previstos em contrato, mesmo não tendo finalizado as transmissões em 2020. Pelo contrato, os clubes receberiam, até 2024, aproximadamente R$ 80 milhões. No entanto, as partes chegaram a um acordo para redução.