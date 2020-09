'O Fluminense tem que agradecer de joelhos que perdeu de pouco pro Flamengo', diz apresentador

Rio - A atuação do Fluminense na derrota para o Flamengo, por 2 a 1, foi criticada pelo apresentador Benjamin Back. Para o âncora do Fox Sports, o Tricolor poderia ter perdido demais para o rival no Maracanã.

Benja: "O Fluminense tem que agradecer de joelhos que perdeu de pouco ontem"#FSRADIOBRASIL pic.twitter.com/r65givGX4M — FOX Sports Rádio BR (@FSRadioBrasil) September 10, 2020 "O Fluminense tem que agradecer de joelhos que perdeu de pouco. O Flamengo atropelou o Fluminense ontem. Poderia ter acabado 4 ou 5 para o Flamengo", disse Benja.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 16 horas, quando recebe o Corinthians no Maracanã. Mais tarde, às 18 horas, o Flamengo vai ao Castelão enfrentar o Ceará.