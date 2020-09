Rio - O ex-atacante e atualmente integrante da comissão técnica do Boavista Leandro Miranda, o Leandrão, detonou o comentarista esportivo Mano, dos canais "Fox Sports", nesta quarta-feira.

Usando sua conta no Instagram, o ex-centroavante chamou o jornalista de "babaca" e disse que estaria numa praia do Rio de Janeiro aguardando ele.



"Não pode ser verdade isso! E nós ex-jogadores e jogadores em atividade se criticar algum membro da mídia, somos apedrejados por toda a mídia. Você é um babaca e só fala merda na "Fox Sports". Imbecil, Mano. E se acha entendedor de futebol. Acorda, babaca, tenha mais respeito" escreveu ele nos stories.

Além das palavras fortes, Leandrão compartilhou um vídeo onde o jornalista diz ao volante Wellington, do Athletico, que o atleta é "um jogador comum, para não dizer fraco". EM seguido aos posts, o ex-atacante enviou dois vídeos lutando com um professor e convocou Mano.



"Voltei a treinar. Acho que vou ter que enfrentar um frouxo. Estou na praia amanhã às 10h, Mano. Posto 5 para ser mais preciso."



Atualmente estudando para ser treinador, o auxiliar técnico da equipe do Rio de Janeiro possui certa de 15 mil seguidores no Instagram e soma passagens por, principalmente, Internacional, ABC, Boavista Botafogo e Vasco. O jornalista Mano é comentarista no canal e participa diariamente do programa "Fox Sports Rádio".