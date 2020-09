Rio Grande do Sul - Com passagens por Vasco e Fluminense no Rio, o meio-campista Wagner, de 35 anos, tem novo clube para a sequência da temporada. Nesta quinta-feira, o jogador foi oficialmente apresentado pelo Juventude, que está no G-4 da Série B. O atleta afirmou que o objetivo maior do clube é o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.



"O Pintado me falou sobre o clube e o projeto me agradou bastante. Recebi propostas de outros clubes, até de Série A, mas nada me encheu os olhos como o Juventude. A organização e a história pesaram muito na minha decisão. É sem dúvidas uma equipe que vai brigar lá em cima, tem um grande treinador, jogadores de qualidade. Meu objetivo é ser campeão e conquistar o acesso", disse.



Wagner já treinava com a equipe gaúcha há algumas semanas, mas problemas na documentação impediam a apresentação oficial. Revelado pelo América-MG, o atleta também vestiu a camisa de clubes como Cruzeiro, Lokomotiv Moscou, Gaziantepspor, Tianjin Teda e Al-Khor. Pelo Tricolor, conquistou o Carioca e o Brasileirão de 2012. No Vasco, venceu a Taça Rio de 2017.