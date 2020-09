Libertadores agora é aqui, no SBT!

Emoção, habilidade e paixão... já na próxima quarta-feira (16) #LibertadoresnoSBT pic.twitter.com/3XQSnAAV73 — SBT (@SBTonline) September 10, 2020

Rio - Após a rescisão com a Rede Globo, a Conmebol anunciou que a Copa Libertadores será transmitida agora pelo SBT. O acordo com a emissora foi sacramentado nesta quinta-feira e é válido até 2022. Bandeirantes e Rede TV abriram negociações com a entidade sul-americana, mas as tratativas não avançaram.O Grupo de Sílvio Santos não é conhecido por transmissão de eventos esportivos nos últimos anos. No entanto, neste ano transmitiu a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense após rescisão da Ferj com a Globo. O SBT divulgou nesta quinta a chamada para a competição, que retorna na próxima terça-feira.