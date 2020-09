Rivais em Botafogo x Vasco, Honda e Cano já jogaram Mundial de Clubes juntos pelo Pachuca

Rio - Rivais no clássico entre Botafogo e Vasco, neste domingo, Keisuke Honda e Germán Cano se conhecem desde os tempos no México. Os jogadores atuaram juntos no Mundial de Clubes em 2017, quando foram eliminados para o Grêmio na semifinal.

"Honda não falava muito espanhol quando estava no Pachuca, falava com seu tradutor que é argentino. É um grande jogador, uma grande pessoa, não tive a oportunidade de falar com ele aqui ainda, e todos sabem quem é Honda em todo o mundo. É uma figura muito importante, um jogador que agora está no Botafogo, espero uma oportunidade de falar com ele. Inglês eu não falo, ele fala inglês. Em japonês eu falo menos ainda", brincou Cano em entrevista ao 'Globoesporte.com'.