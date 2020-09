Santos cobra indenização milionária de Uribe, ex-Flamengo

Rio - Depois de Uribe entrar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF pedindo a rescisão unilateral do seu contrato o Santos entende que foi o atacante que pediu demissão. As informações são do "GE.com".

De acordo com o time paulista, Uribe teria feito uma carta e enviado ao seu empresário Luis Carlos Serrano, no qual entregou ao clube. Na carta dizia que o vínculo estava sendo rescindido por iniciativa do jogador, devido à falta de pagamentos.

No entanto, o documento só chegou a diretoria do Santos dez dias depois do clube ser notificado por Uribe devido aos salários atrasados. O Peixe quitou os valores antes de encerrar o prazo de 15 dias, previsto na legislação da Fifa, e, por isso, entende que o atleta pediu demissão.

Desta forma, o clube paulista cobra uma indenização de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 94 milhões), valor da multa contratual.