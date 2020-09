Ex-Botafogo, Elkeson faz lindo gol de falta e Guangzhou vence a quarta seguida no Chinês

O Guangzhou abriu o placar com Paulinho, aos 41 minutos do primeiro tempo. Já na segunda etapa, aos 23 minutos, o VAR anulou um gol de Elkeson, que estava impedido no lance. Dois minutos depois, o brasileiro acertou um lindo chute em cobrança de falta que entrou no ângulo do gol adversário, sem chances para o goleiro. Ainda deu tempo para o Shandong diminuir o placar, aos 41 minutos, após falha do goleiro do Guangzhou, dando números finais à partida.



Elkeson falou sobre a partida e sobre mais esse gol de falta marcado na temporada.



- Graças a Deus consegui acertar um belo chute na cobrança de falta, algo que venho treinando, e estou conseguindo colher os frutos. Foi um gol importante, pois minutos antes tive um anulado e pude rapidamente balançar as redes novamente. Foi uma vitória importante para a equipe, que nos mantém na liderança isolada do grupo e, o mais importante, nos garante na próxima fase da competição e nos dá confiança para essa sequência de temporada", afirmou.



O Guangzhou Evergrande volta a campo na próxima sexta-feira, às 8h35 (horário de Brasília), contra o Henan Jianye, pela Copa da China.