Ex-jogador do Flamengo teria recusado oferta do SBT para comentar Libertadores

Rio - O ex-jogador do Flamengo e atual comentarista da Fox Sports, Zinho teria recusado uma oferta do SBT para transmitir a Libertadores na temporada atual. As informações são do portal "UOL".



De acordo o site, o tetracampeão do mundo não teria aprovado o valor oferecido pela emissora de Silvio Santos. Além disso, Zinho estaria bastante satisfeito com a sua posição e emprego nos canais da Fox Sports.

Após semanas de negociação, o SBT e a Conmebol chegaram a um acordo para a transmissão da Libertadores. Agora a emissora corre contra o tempo para fechar os nomes para montar a sua equipe esportiva.



O portal afirma que Alexandre Pato, jogador que deixou o São Paulo recentemente, poderá executar a função de comentarista especial do torneio. O atacante é casado com uma das filhas de Silvio Santos, Rebeca Abravanel.