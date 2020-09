SBT planeja contar com Datena e apresentador da Fox Sports para o ano que vem

Rio - Após acertar com a Conmebol para transmitir a Libertadores de 2020, o SBT planeja investir na área esportiva. De acordo com informações do portal "UOL", a emissora de Silvio Santos deseja a contratação do apresentador da Band, José Luiz Datena, e do apresentador da Fox Sports, Benjamin Back.

Datena, que atualmente apresenta programas com cunho de hard news e casos policiais, já integrou equipes esportivas durante a sua carreira. Ele fez parte do grupo de jornalismo esportivo da Record nos anos 90. Já Benjamin Back, apresenta o Fox Sports Rádio, um dos programas de maior audiência da emissora de TV por assinatura.

O SBT já fechou o acordo com Téo José para ser narrador das transmissões da Libertadores em 2020. A emissora busca a contratação do comentarista Mauro Betting e está perto de um acerto.