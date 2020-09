Luto! Ídolo do Internacional perde batalha contra o câncer e morre

Rio - Luto no futebol colorado. O ex-atacante Bira, que defendeu o clube gaúcho nos anos 1970, morreu aos 65 anos em Macapá. A causa da morte do ex-jogador foi complicações de um câncer no fígado. A doença foi descoberta no começo do ano.

Ídolo do Internacional, Bira fez parte da equipe campeã brasileira invicta em 1979. Além disso, o ex-jogador também fez história no Remo. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube paraense.

Bira era irmão do ex-jogador do Fluminense, Aldo, que fez parte do elenco que foi campeão brasileiro pelo Tricolor em 1984. O velório deve iniciar ainda na manhã desta segunda-feira.