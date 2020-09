Após alegar racismo, Neymar pode pegar de quatro a sete jogos de suspensão por expulsão

França - Após ter sido expulso na partida diante do Olympique de Marseille por ter dado tapas na cabeça do zagueiro Álvaro González, Neymar pode ser punido com suspensão de quatro a sete jogos do Paris Saint-Germain, de acordo com a "RMC Sports". O brasileiro já está fora da partida contra o Metz, nesta quarta-feira, além de Paredes e Kurzawa, que também levaram cartão vermelho.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o mundo do Esporte



De acordo com a Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional da França, uma ação agressiva cometida fora do lance de jogo e sem provocar lesão ao adversário, pode acarretar na suspensão de sete partidas. Ainda não se sabe quando o Comitê irá se reunir para definir as sanções de cada punição que houve no duelo.



Caso pegue punição máxima, Neymar voltaria em campo apenas contra o Rennes, em novembro. O atacante acusou o defensor espanhol de ter sido racista com ele no final da partida, em meio a uma confusão generalizada que acabou com a expulsão de cinco atletas, três do PSG e dois do Olympique de Marseille. De acordo com a Comissão de Disciplina da Liga de Futebol Profissional da França, uma ação agressiva cometida fora do lance de jogo e sem provocar lesão ao adversário, pode acarretar na suspensão de sete partidas. Ainda não se sabe quando o Comitê irá se reunir para definir as sanções de cada punição que houve no duelo.Caso pegue punição máxima, Neymar voltaria em campo apenas contra o Rennes, em novembro. O atacante acusou o defensor espanhol de ter sido racista com ele no final da partida, em meio a uma confusão generalizada que acabou com a expulsão de cinco atletas, três do PSG e dois do Olympique de Marseille.