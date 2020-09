Ventilado pelo Flamengo, lateral do Atlético-MG não pode atuar por outra equipe no Brasileiro

Rio - O lateral-direito Guga completou sete jogos pelo Atlético-MG no Campeonato Brasileiro neste domingo, 13 de setembro, no duelo contra o Red Bull Bragantino.



Com a entrada em campo do jogador no duelo diante dos paulistas, ele não poderá mais defender outra equipe brasileira na competição nacional.

Guga vinha sendo cortejado por outras equipes e chegou a ser ventilado no Flamengo, que demonstrou interesse no jogador assim que perdeu Rafinha para o futebol grego.



Com o limite de jogos alcançados no Brasileiro, Guga só poderá deixar o Galo para uma equipe do exterior. Este ano, o Spartak Moscou, da Rússia, chegou a fazer uma proposta pelo lateral, mas o negócio não evoluiu.



