Zagueiro acusado de racismo por Neymar está recebendo ameaças de morte, diz TV

Rio - Após ser acusado por Neymar de racismo , o zagueiro Álvaro González, do Olympique de Marseille, está recebendo ameaças de morte. Segundo o programa de TV El Chiringuito, da Espanha, o jogador teve seu número de telefone vazado e recebeu várias chamadas, dizendo que ele seria queimado e teria a cabeça arrancada. Os familiares também estariam recebendo os recados.

Após a confusão com Neymar, González recebeu diversas xingamentos nas redes sociais. O zagueiro, inclusive, não teria conseguido dormir após as diversas ameaças em seu WhatsApp.

No confronto do último domingo, entre PSG x Olympique de Marselha, o zagueiro teria chamado Neymar de "macaco filho da p...". Neymar atingiu o jogador com um tapa na cabeça e foi expulso.