Ex-Botafogo, atacante Sassá é demitido por justa causa no Coritiba

Rio - Antes afastado por participar de uma festa no última final de semana, o atacante Sassá foi demitido por justa causa nesta segunda-feira pelo Coritiba. Vídeos e fotos vazadas mostraram o jogador sem máscara em um evento com aglomeração após a derrota da equipe no Brasileirão. Samir Namur, presidente do Coxa, comentou a situação.



“É possível sim (demissão por justa causa) e foi o que aconteceu. Já comunicamos o atleta hoje, com todo o amparo jurídico, por conta da aglomeração e da pandemia”, disse Samir Namur, em entrevista à jornalista Nadja Mauad, da TV Globo.



Emprestado no Coritiba, Sassá pertence ao Cruzeiro, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Aos 26 anos, o atacante tinha vínculo com o Coxa até o final do anos e já tinha marcado quatro gols em 18 partidas pela equipe. Na última rodada, o Coritiba perdeu para o rival Athletico Paranaense por 1 a 0, fora de casa.