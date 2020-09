Rio - Lucas Paquetá pode ir jogar na Espanha. Segundo o jornal “Corriere dello Sport”, Bétis e Valência demonstraram interesse na contratação do meia brasileiro.

O Milan enxxerga com bons olhos uma possível saída de Paquetá. A revelação do Flamengo está fora dos planos do técnico Stefano Pioli para a temporada 2020/2021.

Além dos espanhóis, Cagliari, Fiorentina e Genoa também sondaram a situação do jogador.