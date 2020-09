Cartolouco dá a entender que é bissexual durante conversa em 'A Fazenda'

Rio - O jornalista Lucas Strabko, conhecido como 'Cartolouco', assumiu ser bissexual durante uma conversa no programa 'A Fazenda 12', da TV Record. No papo com a ex-participante do 'De Férias com o Ex' Stéfani Bays, o ex-apresentador do Grupo Globo fez uma analogia relacionada ao futebol para revelar a sua orientação sexual.



#AFazenda: Revelou! Cartolouco assume que é bissexual. Será que o Biel já tá sabendo? (: @sigaplayplus) pic.twitter.com/4DMhwgAcYa — POPMais (@portalpopmais) September 14, 2020 O agora ‘peão’ afirmou “jogar às vezes a partida”, sendo questionado em seguida pela participante se “jogava nos dois times” em relação a sua orientação sexual. Lucas então usou o GreNal como exemplo, alegando ser "mais Grêmio do que Inter". Stéfani, aparentando surpresa, quis saber se eles estavam falando sobre a mesma coisa. Foi então que o ‘Cartolouco’ endossou que estavam falando sobre a vida amorosa. Após a declaração, a participante abraçou Lucas e elogiou o participante após a declaração.

Lucas Strabko foi demitido do Grupo Globo em abril deste ano. O jornalista colecionou polêmicas durante sua passagem pela emissora e chegou a ficar na "geladeira" durante um tempo. Durante a pandemia, após um desafio do "papel higiênico", os diretores não aprovaram a brincadeira e comunicaram o desligamento do jornalista.

Participante da 12ª edição de 'A Fazenda', Lucas Strabko concorre ao prêmio de R$ 1,5 milhão. Além dele, outras 19 pessoas estão confinadas no reality, entre eles: Biel, Carol 'Narizinho', Fernandinho 'Beatbox', Jakelyne Oliveira, Jojo 'Todynho', JP Gadêlha, Juliano Ceglia, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro, Lucas 'Selfie', Luiza Ambiel, Mariano, Mateus Carrieri, MC Mirella, Raíssa Barbosa, Rodrigo Moraes, Stéfani Bays, Tays Reis e Victoria Villarim. O programa estreou no último dia 8 de setembro.