SBT fecha com Mauro Beting e ex-narrador do Grupo Globo para a Libertadores

Rio - O SBT segue montando sua equipe de esportes para as transmissões da Libertadores. Nesta segunda-feira, a emissora fechou a contratação do comentarista Mauro Beting, do Esporte Interativo, e do narrador Luiz Alano, ex-Grupo Globo e que estava no DAZN. A informação é do "UOL".

Alano foi escolhido pelo SBT por sua identificação com os clubes gaúchos. Ele trabalhava na RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, e fará as transmissões dos jogos da dupla Grenal, inclusive do clássico, marcado para a próxima semana.

O SBT também já fechou a contratação de Téo José, que estava na Fox Sports, até 2022.