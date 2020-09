Lucas Salinas projeta jogo decisivo contra o Tottenham pela Liga Europa: 'Um sonho'

Rio - O sonho de jogar uma competição internacional já foi realizado por Lucas Salinas, meia do Lokomotiv Plovdiv, que avançou na Europa League, após bater o Iskra, de Montenegro. Agora, o brasileiro tem um desafio ainda maior pela frente, o poderoso Tottenham-ING, de Mourinho e Cia.

"Para mim, particularmente, ainda é um sonho, jogar contra uma equipe que há um ano jogou a final da Champions League e tem um dos melhores técnicos da história. Vai ser um ótimo para nossa carreira e será um teste para vermos o nível em que nossa equipe se encontra", comentou.

Diante do maior desafio de sua carreira, o sorocabano joga a responsabilidade para os londrinos, mas acredita na classificação.

"O Tottenham é o grande favorito, tem quase a obrigação de passar de fase e isso acaba nos deixando mais leves para jogar. Mas sabemos que no futebol tudo é possível, não tem jogo de volta e vamos manter o nosso padrão de jogo que nos fez chegar até esta fase", disse.

Salinas também rasgou elogios ao "xará" da equipe inglesa, Lucas Moura. Na opinião do meia do Lokomotiv Plovdiv, o camisa 29 do Tottenham é um exemplo de resiliência.

"Com certeza o Lucas Moura, além de ser um excelente jogador, é um exemplo positivo de resiliência e de como ser humano para as pessoas", comentou.

A partida decisiva acontece nesta quinta-feira, às 13h, na casa do Lokomotiv Plovdiv. Vale ressaltar que será jogo único. Portanto, o vencedor avança para próxima fase. Em caso de empate, a partida vai para a prorrogação, e se persistir, a decisão será nos pênaltis.