Nova casa da Libertadores, SBT também vai irá transmitir torneio pelo YouTube

Rio - O SBT vai exibir os jogos da Libertadores em suas plataformas digitais. A informação foi publicada primeiramente pelo UOL. A Conmebol liberou a transmissão para além da televisão, da mesma forma que permitia que o Globoplay exibisse os jogos ao vivo enquanto os direitos pertenciam à Globo.



O objetivo da emissora de Silvio Santos é possibilitar que os jogos sejam assistidos de qualquer região do Brasil, pela internet. A medida tem início nesta quarta-feira (16), com Bolívar x Palmeiras e Universidad Católica x Grêmio e vale também para o restante da competição.

Bolívar x Palmeiras no SBT terá narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e Ricardo Rocha, com exibição da televisão para grande parte do país. Contudo, Universidad Católica x Grêmio vai ao ar somente para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Maranhão e parte do Paraná. Pelas plataformas digitais (YouTube e o próprio site da emissora), será possível assistir em todo o Brasil.Em jogo válido pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores, Bolívar e Palmeiras se enfrentam no Estádio Hernando Siles, em La Paz (Bolívia), nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília).