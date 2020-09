Comentarista diz que estreia no SBT é 'como jogar final da Libertadores'

Rio - O jornalista Mauro Beting é o novo comentarista esportivo do "SBT" para a transmissão de partidas da Libertadores. Com estreia nesta quarta-feira, a emissora de Silvio Santos retorna a exibir futebol em sua grade após um longo período, e a data marca também o começo de Mauro no canal de Silvio Santos. Para ele, é como "jogar uma final de Libertadores".

"Não posso dizer que era um sonho fazer uma Libertadores pelo "SBT", porque são coisas muito boas para a gente sonhar, quase inimagináveis. Eu me sinto convocado pela própria Seleção Brasileira estando no Sistema Brasileiro de Televisão, ainda mais com um parceiro querido com o Téo José, outro monstro que eu era fã como jogador e pessoa como o Ricardo Rocha", disse ele elogiando os companheiros de cabine, e finalizou:"Um time maravilhoso, com uma gigantes casa e gigantesca responsabilidade. Eu me sinto convocado pela Seleção ou pra jogar uma final de Libertadores. Para mim, nesses 30 anos de ofício, é uma alegria estar no "SBT" por estar envergando esta camisa e dirigindo, empunhando esse microfone para buscar a melhor versão possível dos fatos", disse ele ao LANCE!Mauro já passou por diferentes emissoras esportivas: "Fox Sports", "Grupo Globo" e atualmente "Esporte Interativo". A partida desta quarta-feira pela competição continental entre Bolívar, da Bolívia, e Palmeiras, válido pela terceira rodada do Grupo B, vive uma expectativa longe dos gramados, mas na boca do público.Isso porque a "Globo", ex-detentora dos direitos de transmissão, anunciou nos últimos meses que não exibiria mais a Libertadores em em seu canal após desacordos financeiros com a Conmebol, dona da transmissão. Com a compra do canal de Silvio Santos, o "SBT", a competição volta a TV aberta até 2022. Os torcedores ainda estão entendendo como será a novidade.Segundo o jornalista, que no momento comenta jogos do Brasileirão pelo "EI" e duelos da Liga dos Campeões, O "SBT" é a casa ideal para que o público aproveite os jogos da principal copa da América. Além disso, Mauro reforçou a "honra" que é trabalhar no canal."Uma grande competição que é a Libertadores, que é para todo mundo e, com o "SBT", para mais gente ainda, mais mundo ainda pela audiência absurda, pelo grande alcance, pela televisão aberta e abrindo novas fronteiras não só na emissora, ou caminhando novos caminhos que o canal já teve com o futebol e no esporte, mas em nome da democratização do jogo e do acesso à mais ampla informação e debate", contou Beting.Alguns companheiros do comentarista já são velhos conhecidos, como Téo José, ex-"Fox Sports", e Ricardo Rocha, com quem Mauro assume ter amizade após anos de parceria na TV. A partida, que será às 21h30min terá exibição exclusiva na televisão aberta na nova casa da Libertadores."É um prazer estar com quem eu vou estar, conversar com quem eu vou conversar, e não é uma estreia, é uma decisão de Libertadores da América", afirmou ele.Ao LANCE!, um companheiro de Mauro Beting comentou sobre a alegria de voltar a TV. O ex-zagueiro e ex-dirigente Ricardo Rocha abriu o jogo sobre retornar aos microfones esportivos e valorizou o horizonte com outras emissoras no esporte."Eu estou muito feliz com a negociação. Eles me procuraram, conversamos na quinta-feira, na segunda estava tudo resolvido. Estou muito feliz de participar com o "SBT", uma televisão aberta. (...) Eu acho que ter mais televisões participando de vários campeonatos (é positivo). O "SBT" abre essa participação e eu acho que isso vai abrir espaço pra muita gente boa que esta desempregada, com pandemia... A tendência é um crescimento forte também do "SBT"", falou.