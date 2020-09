Conmebol faz transmissão em estúdio do 'Masterchef' e vira piada: 'Ao menos jantaram?'

Rio - A vitória do Athletico no fim da partida, nesta terça-feira, pela Libertadores, deu água na boca dos torcedores que viram o triunfo por 3 a 2 contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia. Contudo, o que muitos internautas descobriram é que a equipe de transmissão da Conmebol TV também poderia estar deliciando alguns pratos durante a exibição da partida. Isso porque a "Band" abriu os estúdios do programa "Masterchef" para ser o espaço dos locutores.



Uma postagem do jornalista Chico Garcia, pelo Twitter, levantou diversas brincadeiras dos internautas. O programa "Masterchef", exibido pela "Band", é um dos sucessos de audiência quando o assunto é culinária na TV aberta. Desta vez, o local onde os chefes Henrique Fogaça, Érick Jacquin e Paola Carosella geralmente julgam seus candidatos foi aproveitado pela equipe de esportes.

Sério isso @chicogarciaa ?

Pelo menos jantaram no intervalo? — viúvo do Cavani (@drrds1903) September 16, 2020

Deu certo pq Waltin entrou com fome de gol!! — Ezequiel (@printworkcamp) September 16, 2020



— Luis Guillherme Luz (@LuzGuillherme) September 16, 2020

Imagem bem legal da CONMEBOL tv. pic.twitter.com/FdxO2GT3ee — Thiago Nogueira (@Thi0804) September 15, 2020

Que narração horrível da Conmebol TV — Laura Vergilio (@lauravbonassa) September 16, 2020

Nas redes, um torcedores perguntou se os locutores havia se alimentado bem no intervalo do jogo. Outro brincou com o atacante Walter, do Furacão, que marcou o terceiro gol do time paranaense após sair do banco: "Deu certo, porque o Waltinho entrou com fome de gol".NOVIDADES NA TRANSMISSÃOA estreia da união "Band" e Conmebol pela exibição da Libertadores dividiu os internautas nas redes sociais. Entre elogios pela nova opção - que é e transmitida em TV fechada e teve o canal aberto para clientes das operadoras Claro e Sky - e críticas ao locutores, a estreia foi logo em dose dupla: torcedores de Athletico e Santos conseguiram assistir aos jogos no canal.O canal por assinatura, que custará R$ 39,90, não passou por grandes dificuldades técnicas em seu começo. Entre as novidades, a Conmebol TV privilegiou os áudios do campo com atletas e jogadores.Acompanhe a repercussão nas redes sociais: