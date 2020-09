O Flamengo voltou a respirar ares da Libertadores, competição na qual é o atual campeão. O time comandado por Domènec Torrent entra em campo hoje, às 21h, no Estádio Casa Blanca, em Quito, para pegar o Independiente del Valle, pela terceira rodada.

Como de costume, o catalão não revelou o time que vai levar a campo e nem esboçou a equipe titular no último treino antes do duelo com o Del Valle, no Centro de Treinamento da seleção do Equador. Na atividade de ontem, segundo apurou a reportagem, Dome, no primeiro momento, focou em jogadas aéreas com atletas do setor defensivo, com todos participando. Em outra parte da atividade, o técnico misturou os jogadores e promoveu um treino tático-técnico em campo reduzido.

Diego Alves, João Lucas e Pedro Rocha são os desfalques para a partida de hoje à noite. Porém, apenas o goleiro é considerado titular. Sem jogar desde o dia 30 de agosto, Bruno Henrique retorna de contusão e deve voltar à equipe titular e formar a dupla de ataque com Gabigol.