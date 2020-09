Final da Conferência Oeste da NBA será transmitida pela SporTV 2

Rio - Os playoffs da NBA estão chegando ao fim e o SporTV 2 vai transmitir o melhor dos setes jogos da final da Conferência Oeste entre Lakers e Denver Nuggets. O primeiro jogo é nesta sexta-feira, dia 18, às 21h50, com narração de Everaldo Marques, comentários de Marcelinho Machado e Rodrigo Alves, e reportagens do correspondente Guilherme Roseguini.

"Uma das grandes histórias desta final é esse poder de reação do Denver Nuggets. O time se tornou o primeiro da história da NBA a virar duas séries depois de estar perdendo por 3 a 1 na mesma edição dos playoffs. Diante do que os Nuggets fizeram até aqui, é impossível definir um favorito ao título. Vai ser uma série muito bacana, com a experiência dos Lakers de um lado e a juventude de Denver do outro. O nosso trio, Marcelinho Machado, Rodrigo Alves e eu, também está bem entrosado. Preparamos muitas coisas legais para as transmissões da série final do Oeste no SporTV2", diz Everaldo Marques.

Os Lakers comandados por Lebron James e Anthony Davis estão embalados após vencerem por 4 a 1 o Houston Rockets de James Harden. Já o Denver liderado por Jamal Murray e Nikola Jokic viraram a série que estava 3 a 1 contra o Los Angeles Clippers e estão confiantes.

Veja a programação:

FINAIS DA CONFERÊNCIA OESTE – AO VIVO E EXCLUSIVO NO SPORTV2

SEXTA-FEIRA, 18/9

21h50 – Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – Jogo 1



DOMINGO, 20/9

20h30 – Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – Jogo 2



TERÇA-FEIRA, 22/9

22h – Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – Jogo 3



QUINTA-FEIRA, 24/9

22h – Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – Jogo 4



SÁBADO, 26/9

22h – Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – Jogo 5 (se necessário)



SEGUNDA-FEIRA, 28/9

Horário a definir – Denver Nuggets x Los Angeles Lakers – Jogo 6 (se necessário)



QUARTA-FEIRA, 30/9

Horário a definir – Los Angeles Lakers x Denver Nuggets – Jogo 7 (se necessário)