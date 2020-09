Mauro Cezar diz que Renato Gaúcho precisa reciclar o Grêmio: 'Campeão de 2017 acabou'

Rio - O mal momento do Grêmio no Brasileiro foi confirmado na Libertadores. Diante da Universad Católica, a equipe comandada por Renato Gaúcho acabou derrotada. Ao fim da partida, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, afirmou que a equipe tricolor precisa de uma reciclagem.

"Agora, nova derrota, desta vez na Libertadores, em atuação simplesmente medonha. O Grêmio campeão da América há três anos acabou. Resta saber se Renato será capaz de reconstruir o time. Até o momento, a obra sequer começou. A constrangedora exibição em Santiago não deixa dúvidas quanto a isso", disse.

Mesmo com a derrota, o Grêmio segue na vice-liderança do Grupo E, com quatro pontos, contra sete do Internacional. América de Cali e Universidad Católica somam três.