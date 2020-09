Band contrata ex-comentarista da ESPN para volta do 'Show do Esporte'

Rio - A Band acertou nesta quinta-feira a contratação do comentarista Rafael Oliveira, ex-ESPN e que atualmente trabalha no DAZN, onde também seguirá dando expediente. Ele irá reforçar a equipe de esportes e integrará o "Show do Esporte", programa que fez sucesso na emissora nos anos 80 e 90 e retornará à programação neste domingo. A informação é do portal "UOL".

Rafael fará sua estreia já neste fim de semana. Além do "Show do Esporte", ele irá comentar as partidas entre Fiorentina x Torino, no sábado, pelo Campeonato Italiano, e RB Leipzig x Mainz 05, pelo Campeonato Alemão, já dentro do novo programa.

A atração também contará com a apresentação de Glenda Kozlowski, ex-Band, e Elia Júnior, que comandou o programa no passado.