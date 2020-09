SBT decepciona na audiência em estreia da Libertadores e fica atrás de reprise de novela

Rio - A estreia da Libertadores no SBT com a exibição do jogo entre Bolívar e Palmeiras estava cercada de expectativas, mas acabou decepcionando. Em números obtidos pelo LANCE!, o canal de Silvio Santos ficou em terceiro lugar na audiência, com média abaixo dos 10 pontos na cidade de São Paulo.

No primeiro tempo, a exibição ficou em segundo lugar com uma distância bastante considerável para a Globo, que exibiu a vitória do Corinthians contra o Bahia no Campeonato Brasileiro. O SBT teve um pico de 11,5 pontos, enquanto a Globo chegou a marcar 29 pontos.

Já no intervalo, a audiência teve uma queda considerada normal, mas foi ultrapassada pela Record TV, que exibia a reprise da novela "Jesus". Logo depois, o canal começou a transmissão do reality "A Fazenda" e assumiu de vez a vice-liderança da audiência na TV aberta.



Na média geral durante toda a exibição da partida no SBT, a Globo computou 25 pontos, a Record 10,5 pontos e o SBT ficou com 9.7 pontos. No segundo tempo, a Record chegou a colocar uma diferença de 5,6 pontos em relação ao terceiro colocado.



Os números representam um aumento de audiência para o SBT na faixa de horário, que vem prejudicada pelas exibições da concorrência. Entretanto, fontes relataram ao LANCE! a decepção dos números, que não foram capazes de garantir o segundo lugar com a exibição da competição, que representou um investimento pesado do canal.