Ex-Fluminense lamenta adiamento dos campeonatos nos Emirados Árabes: 'A gente fica chateado'

Rio - A volta do futebol nos Emirados Árabes está sem previsão para início. Por conta de um aumento no número de casos de Covid-19 no país, a federação local resolveu adiar o início das ligas e da copa. Um dos principais jogadores na última temporada pelo Al-Ta´ee, dos Emirados Árabes, o meia Dudu falou sobre o adiamento das competições no país.

“Infelizmente aconteceu de ter que adiar a competição. A gente fica um pouco chateado pelo adiamento, porque a gente quer tá dentro de campo. Mas a gente entende que estamos passando por uma pandemia, o que importa são as vidas. Seguimos trabalhando forte, para quando voltar estarmos totalmente preparados”, disse.



Apesar do aumento no número de casos, o país tem um rígido controle na entrada de pessoas no seu território. Dudu afirmou que antes de chegar ao clube, fez dois testes, um no Brasil e outro dentro do aeroporto. O brasileiro também comentou um fato inusitado que aconteceu antes de um amistoso contra o Al Ahli.

"O clube exigiu um teste antes de embarcar para Dubai. Fiz o teste em Curitiba. Em Dubai, dentro do próprio aeroporto fizemos um novo teste. Aqui no clube os testes são semanais. Antes dos amistosos são feitos os testes em todos os jogadores e comissão. Aconteceu um fato inusitado. Fomos jogar um amistoso contra o Al Ahli, clube da primeira divisão aqui do país. Os nossos testes são enviados sempre no grupo de WhatsApp. A gente mandou todos os resultados. Chegamos no aquecimento, estávamos aquecendo, chegou o juiz e falou que não iria ter o amistoso, porque os testes do adversário não tinham chegado, então não

permitiram que acontecesse o amistoso", concluiu.