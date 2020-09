Sport Recife anuncia a contratação de Thiago Neves

Rio - Pouco dias após ter o contrato rescindido pelo Grêmio, Thiago Neves tem nova casa. O Sport Recife anunciou a contração do jogador de 35 anos. Além do Leão, o Coritiba era outro clube da Série A que tinha interesse no atleta.

Revelado pelo Paraná Clube, Thiago Neves teve passagens com brilho por grandes clubes do futebol brasileiro. Pelo Fluminense, o jogador conquistou uma Copa do Brasil e um Brasileiro, além de ter sido vice-campeão da Libertadores.

Além do Tricolor, conquistou duas Copas do Brasil pelo Cruzeiro, porém, o seu último ano no clube mineiro terminou com um rebaixamento. O jogador ainda defendeu o Flamengo com destaque em 2011.

Contratado pelo Grêmio no começo do ano, o jogador não conseguiu ter uma passagem destacada pelo clube. Apesar disso, fez parte do elenco campeão do Campeonato Estadual.